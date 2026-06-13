Odlazak Domenika Mesine posle samo godinu dana na čelu Sudijske komisije predstavlja ozbiljan i potpuno neočekivan šok za čelnike Fudbalskog saveza Srbije.

Domeniko Mesina više neće obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, pošto je zvanično dobio novi angažman.

Bivši italijanski arbitar vraća se u domovinu gde će preuzeti ulogu tehničkog direktora Nacionalnog komiteta Udruženja sudija Italije (AIA). Ovu vest i zvanično je potvrdila krovna sudijska organizacija u Italiji, čime je stavljena tačka na Mesinin mandat u srpskom fudbalu.

- Ovom odlukom, Nacionalni komitet potvrđuje želju da poveri novu teniču strukturu udruženja prestižnoj osobi, sposobnoj da vodi udruženje sudija kroz buduće izazove - stajalo je u saopštenju.

Odlazak Domenika Mesine posle samo godinu dana na čelu Sudijske komisije predstavlja ozbiljan i potpuno neočekivan šok za čelnike Fudbalskog saveza Srbije. Niko u krovnoj organizaciji nije planirao ovakav scenario u ovom trenutku.

Vremena za čekanje nema, pošto je do starta nove sezone u Superligi ostalo nešto više od mesec dana. Rukovodstvo FSS-a sada se nalazi pred ozbiljnim ispitom i moraće ekspresno da reaguje kako bi pronašlo adekvatnu zamenu za iskusnog italijanskog stručnjaka.