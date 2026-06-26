Kako nezvanično saznaje "Telegraf" izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije umesto 24. jula, održaće se u septembru.

Ono što je zanimljivo, navodi pomenuti izvor, jeste da postoje dva kandidata, a to su Predrag Mijatović i Vladimir Jugović.

Navode se i imena potpredsednika. Među njima je prvi čovek Zajednice Superlige - Dragoljub Zbiljić i predsednik Vojvodine, koji je klub iz Novog Sada preporodio, kako organizaciono i finansijski, tako i igrački i rezultatski, pa je "Stara dama" sa Karađorđa prošlu sezonu završila kao druga na tabeli i "razdvojila" je večite rivale.

Tehnički direktor Crvene zvezde Marko Petrović je jedno od imena koja figuriraju kao predstavnik šampiona Srbije. Dok Sandra Sremčević ostaje glavni kandidat za potpredsednicu Saveza zaduženu za ženski fudbal.