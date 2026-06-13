Fudbaleri Bosne i Hercegovine igrali su na startu Mundijala protiv domaćina Kanade.

Utakmica se igrala u Torontu, a završena je rezultatom 1:1.

Bosna je mogla i do pobede, vodili su sa 1:0, ali, nisu izdržali do kraja, pa su morali da se zadovolje bodom.

Ipak, pored zanimljivih dešavanja na terenu, bilo je interesantno i na tribinama.

Bosna i Hercegovina je imala veliku podršku, a pažnju je privukla nepoznata navijačica BiH.

Navijala je kao u transu, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama: