Fudbaleri Bosne i Hercegovine igrali su na startu Mundijala protiv domaćina Kanade.
Utakmica se igrala u Torontu, a završena je rezultatom 1:1.
Bosna je mogla i do pobede, vodili su sa 1:0, ali, nisu izdržali do kraja, pa su morali da se zadovolje bodom.
Ipak, pored zanimljivih dešavanja na terenu, bilo je interesantno i na tribinama.
Bosna i Hercegovina je imala veliku podršku, a pažnju je privukla nepoznata navijačica BiH.
Navijala je kao u transu, a snimak je postao viralan na društvenim mrežama:
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