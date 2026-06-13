Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. je 23. Svetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u tri zemlje: Kanada, SAD i Meksiko od 11. juna do 19. jula 2026. godine. Turnir se održava u 16 gradova ove tri države, 78 utakmica će biti odigrano u SAD, dok će se po 13 utakmica odigrati u Kanadi i Meksiku.

Sjedinjene Države se vraćaju kao domaćin FIFA Svetskog prvenstva prvi put od 1994. godine — turnira koji i dalje drži rekord svih vremena po posećenosti sa 3,5 miliona gledalaca.

Dalas - 9 utakmica

Dalas je živahan sportski grad sa dugom istorijom domaćinstva velikih događaja, od NFL, NBA, MLB i NHL utakmica do međunarodnih fudbalskih turnira i nacionalnih šampionata. Poznat po svojim strastvenim navijačima i vrhunskim objektima, grad kombinuje modernu infrastrukturu sa bogatom sportskom kulturom. Dalas nudi nezaboravna iskustva kako za sportiste tako i za gledaoce, uspostavljajući se kao top destinacija za elitne sportske događaje u Sjedinjenim Državama.

Atlanta - 8 utakmica

Atlanta je vodeći sportski grad u Sjedinjenim Državama, čuven po organizaciji velikih takmičenja u više disciplina. Od Letnjih olimpijskih igara 1996. do profesionalnih turnira u američkom fudbalu, košarci, bejzbolu i fudbalu, grad kombinuje sportske objekte svetske klase sa strastvenim navijačima. Njegova živopisna kultura, moderna infrastruktura i bogata sportska tradicija stvaraju nezaboravna iskustva, čineći Atlantu vrhunskom destinacijom kako za sportiste, tako i za gledaoce.

Boston - 7 utakmica

Boston je legendarni sportski grad sa dubokim korenima u atletskoj izvrsnosti i decenijama iskustva u organizaciji velikih događaja, uključujući NBA finala, World Series, Stanley Cup i međunarodne fudbalske turnire, uključujući utakmice tokom FIFA Svetskog prvenstva 1994. Dom nekih od najpoznatijih timova i stadiona na svetu, Boston spaja tradiciju, strast i inovacije. Sa svojim posvećenim navijačima i bogatom kulturom, grad nudi nezaboravna iskustva, stojeći kao jedna od glavnih destinacija za globalni sport.

Kanzas Siti - 6 utakmica

Kanzas Siti je dinamičan sportski grad sa bogatim iskustvom u organizaciji velikih događaja, uključujući NFL, MLS i MLB utakmice, kao i međunarodna takmičenja poput FIFA mečeva i globalnih turnira. Poznat po strastvenim navijačima, modernim stadionima i bogatoj sportskoj kulturi, grad spaja tradiciju sa vrhunskim objektima svetske klase. Kanzas Siti nudi nezaboravna iskustva kako za sportiste tako i za gledaoce, čime se etabliro kao vodeća destinacija za sportske događaje najvišeg nivoa širom sveta.

Njujork - 8 utakmica

Njujork je sportska destinacija svetske klase sa decenijama iskustva u organizovanju velikih događaja, od utakmica FIFA Svetskog prvenstva 1994. i olimpijskih kvalifikacija do šampionata profesionalnih liga u američkom fudbalu, košarci, bejzbolu, hokeju i fudbalu. Poznat po svojim strastvenim navijačima i kultnim arenama, grad spaja bogato sportsko nasleđe, živopisnu kulturu i najsavremenije objekte, pružajući nezaboravna iskustva kako za sportiste tako i za gledaoce, i učvršćujući svoju reputaciju jedne od vodećih destinacija za globalne sportske događaje.

Hjuston - 7 utakmica

Hjuston je dinamičan sportski grad sa bogatim iskustvom u organizaciji velikih događaja, uključujući utakmice NFL, NBA, MLB i NHL liga, kao i međunarodna takmičenja poput FIFA mečeva, Superboula i NCAA šampionata. Poznat po svojim strastvenim navijačima i najsavremenijim objektima, grad spaja modernu infrastrukturu sa bogatom sportskom kulturom. Hjuston pruža nezaboravna iskustva kako sportistima tako i gledaocima, što ga čini vrhunskom destinacijom za sportske događaje svetske klase.

Sijetl - 6 utakmica

Grad na severozapadu SAD poznat po tehnološkoj industriji, kišnoj klimi i prelepom okruženju. Nalazi se između planina i Pacifika, što mu daje poseban karakter. Sijetl ima dugu tradiciju podrške fudbalu i veoma lojalne navijače.

Filadelfija - 6 utakmica

Grad bogate američke istorije u kojem su nastali ključni dokumenti SAD. Poznat je po istorijskim znamenitostima i strastvenim sportskim navijačima. Tokom Mundijala spojiće istorijsko nasleđe i savremeni sportski spektakl.

Majami - 7 utakmica

Grad na Floridi poznat po tropskoj klimi, plažama i latinoameričkom uticaju. Važi za jednu od najživljih turističkih destinacija u SAD. Njegova međunarodna atmosfera savršeno odgovara velikom fudbalskom događaju.

San Francisko - 6 utakmica

Tehnološki najuticajniji region sveta, dom brojnih inovacionih kompanija. Pored čuvenog mosta Golden Gate Bridge, poznat je po raznovrsnoj kulturi i prirodnim lepotama. Očekuje se veliki priliv međunarodnih posetilaca.

Los Anđeles - 8 utakmica

Jedan od najpoznatijih gradova sveta i centar filmske industrije. Poznat je po Holivudu, plažama i ogromnoj sportskoj infrastrukturi. Kao globalna metropola, biće jedno od najatraktivnijih mesta tokom prvenstva.

Meksiko se vraća u centar pažnje FIFA Svetskog prvenstva sa nasleđem kao nijedno drugo. Nakon što je bio domaćin kultnih turnira 1970. i 1986. godine, Meksiko ulazi u istoriju kao prva nacija koja je tri puta ugostila FIFA Svetsko prvenstvo. Godine 2026, zemlja dočekuje navijače u tri grada domaćina: Meksiko Sitiju, Gvadalahari i Montereju, od kojih svaki donosi sopstvenu strast, muziku i tradiciju. Meksiko je domaćin 13 od 104 utakmice turnira.

Monterej - 4 utakmice

Industrijski i poslovni centar severnog Meksika. Okružen je impresivnim planinskim pejzažima i poznat je po modernoj infrastrukturi. Monterej ima snažnu fudbalsku tradiciju zahvaljujući lokalnim klubovima i strastvenim navijačima.

Meksiko Siti - 5 utakmica

Glavni i najveći grad Meksika, jedan od najvećih gradova sveta. Poznat je po bogatoj istoriji, muzejima i stadionu Asteka, jednom od najlegendarnijih fudbalskih stadiona. Meksiko ovim prvenstvom postaje prva država koja je tri puta bila domaćin Mundijala.

Gvadalhara - 4 utakmice

Kulturno srce Meksika i rodno mesto marijači muzike. Grad je poznat po živopisnoj atmosferi, tradicionalnoj arhitekturi i gastronomiji. Tokom prvenstva biće jedan od glavnih centara navijačkih okupljanja u zapadnom delu kontinenta.

Kanada stupa na scenu domaćina FIFA Svetskog prvenstva po prvi put, što 2026. čini prekretnicom za kanadski fudbal. Zemlja dočekuje svet u dva grada domaćina: Torontu i Vankuveru.

Toronto - 6 utakmica

Najveći grad Kanade i njen finansijski centar. Poznat je po multikulturalnosti i znamenitostima kao što je CN Tower. Toronto će prvi put ugostiti utakmice Svetskog prvenstva, što predstavlja veliki sportski događaj za grad.

Vankuver - 7 utakmica

Grad na pacifičkoj obali poznat po spoju urbanog života i prirode. Okružen je planinama i okeanom, pa se često ubraja među najlepše gradove Severne Amerike. Tokom prvenstva očekuje se veliki broj navijača i kulturnih manifestacija.