Žalgiris Kaunas ušao je u završnu fazu pregovora sa Sterlingom Braunom, čime bi mogao ozbiljno da poremeti planove KK Partizan uoči naredne sezone.

Kako prenose košarkaški insajderi Mateo Andreani i Jonas Lekšas, razgovori između igrača i litvanskog kluba su odmakli, a dogovor bi mogao biti postignut u narednom periodu.

Žalgiris je već aktivan na tržištu i u ovom prelaznom roku je značajno osvežio sastav dovođenjem Karsena Edvardsa, Sejbena Lija i Marijusa Grigonisa, pa se jasno vidi da klub iz Kaunasa gradi potpuno novi, konkurentniji tim.

Plan litvanskog šampiona je da roster za narednu sezonu broji najmanje 14 igrača u rotaciji, što ukazuje na strategiju širenja i dublje klupe kako bi se izdržao ritam Evrolige i domaćeg prvenstva.

Sterling Braun bi u tom slučaju predstavljao dodatno pojačanje spoljne linije, koja je već u procesu rekonstrukcije, a njegov dolazak bi dodatno pojačao konkurenciju na bekovskim pozicijama.

Sa druge strane, Partizan takođe ulazi u period promena i očekuje se da će tokom leta dovesti nova pojačanja kako bi nadomestio potencijalne odlaske i ojačao tim za narednu sezonu.