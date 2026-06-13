Prošla su dva dana Mundijala koji se održava od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi, a već je nekoliko skandala prodrmalo najveće sportsko takmičenje.

Još jedan u nizu problema tiče se fudbalske selekcije Demokratske Republike Kongo.

Nacionalni tim Demokratske Republike Kongo morao je da provede 21 dan u obaveznom karantinu zbog epidemije ebole u svojoj zemlji pre nego što im je odobren ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Nakon završetka karantina i priprema u Belgiji, stigli su u Hjuston, gde ih očekuje nastup na Svetskom prvenstvu.

A dolazak nije mogao da prođe nezapaženo - fudbaleri Konga pojavili su se u elegantnim odelima, uz torbe sa leopard printom koje su odmah privukle pažnju navijača i medija.

Inače, DR Kongo u grupnoj fazi Mundijala igraju protiv Portugala, Kolumbije i Uzbekistana.