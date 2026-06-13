Velika bruka na Svetskom prvenstvu. Kamp reprezentacije Engleske u Kanzas Sitiju je opljačkan. Ove informacije potvrdio FS Engleske i kako je navedeno, ukradena je oprema i rekviziti za trening.

Pretpostavlja se da su među ukradenim predmetima lopte i kopačke, a do pljačke došlo tako što su lopovi provalili u vozila koja su prevozila opremu jednog od favorita na Mundijalu.

Sve se dogodilo pre nego što su Englezi uopšte stigli u svoju bazu, pošto će Tomas Tuhel i njegov tim stići će u Kanzas Siti u subotu popodne. Već je uhapšeno nekoliko lica u vezi sa ovim slučajem.

Krađa bi potencijalno mogla da poremeti neke od Tuhelovih priprema za utakmicu otvaranja Svetskog prvenstva protiv Hrvatske, koja je na programu u sredu od 22 časa.

Igrači Engleske će svoj prvi kompletan trening dan imati u nedelju, a koliko će ova situacija uticati na njihove pripreme, to je pitanje... Osim Engleske i Francuske, u grupi L se nalaze još Gana i Panama.