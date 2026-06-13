Nekadašnji nemački fudbaler i bivši muž Ane Ivanović Bastijan Švajnštajger ne podržava velike promene uvedene na Svetskom prvenstvu.

Dok je uživo gledao meč Bosne i Hercegovine i Kanade, pre svega mu nije bilo jasno zašto je utakmica podeljena praktično na četvrtine, sa pauzama za osveženje igrača i za reklame oglašivača na polovinama oba poluvremena.

- To me je malo nerviralo, te pauze za vodu! Nije ovde 40 stepeni i vlažnost vazduha 100 odsto. A oni onda prave pauzu. Ako je ovde 50 stepeni, onda su pauze naravno potrebne. Prilično je upitno pravilo kada je vreme zapravo dobro za fudbal - rekao Švajni u TV prenosu.

Takođe, Švajnštajgeru nije jasno ni zašto se teren prska usred poluvremena.

- A ono što je još presudno: prskaju teren! To menja sve pomalo. Lopta onda klizi brže. Moraš kao igrač ponovo da se prilagodiš. Par minuta ranije lopta možda nije išla tako brzo. A posle te pauze ona je opet jako brza. Primetio sam da su dodavanja posle tih pauza sa vodom bila nesigurna. Mislim da ta ideja nije dobra, zašto toliko natapaju teren? - kazao je Švajnštajger kraj svoje koleginice Ester Sedlaček.



