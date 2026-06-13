Na Hvaru je u četvrtak sprečen planirani fizički napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, nakon što je policija intervenisala i uhapsila više osoba, prenosi Slobodna Dalmacija, a događaj je kasnije preneo i Jutarnji list.

Prema informacijama iz istrage, reč je o 14 hrvatskih državljana, među kojima je i grupa mlađih muškaraca pripadnika Torcide, navijačke grupe Hajduka iz Splita. Oni su, prema navodima policije, gliserima stigli u uvalu Stiniva Bruška, nakon čega su se vozilima uputili ka Hvaru, gde su boravila dvojica radnika iz Srbije.

Policija je prilikom kontrole vozila pronašla predmete pogodne za napad, uključujući drvene i teleskopske palice, kao i sredstva za maskiranje identiteta, navodi se u saopštenju nadležnih organa. Istragom je utvrđeno da je, prema prethodnom dogovoru, grupa stigla morem, dok su ih na kopnu čekala još dvojica muškaraca koji su ih trebali prevesti do hotela u kojem su boravili sezonski radnici.

Kako prenose Slobodna Dalmacija i Jutarnji list, motiv napada još se razjašnjava, a među neslužbenim informacijama pominje se da je do sukoba moglo doći zbog ranije dojave o tetovaži i natpisima na odeći jedne od meta, što policija nije zvanično potvrdila.

- U četvrtak, 11. juna 2026. godine, u poslepodnevnim satima, patrola Policijske stanice Hvar uočila je u blizini hotela na Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je izdata naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i izvršen vizuelni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i nanošenje povreda osobama, kao i predmeti za maskiranje lica. U vozilu, na podu i u prtljažniku, prekriveni jaknama i peškirima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopske palice i fantomke za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhapšene - odgovor je koji je iz policije dobila Slobodna Dalmacija

Policija je protiv svih uhapšenih podnela krivične prijave zbog sumnje na dogovor radi izvršenja krivičnog dela u vezi sa nasilničkim ponašanjem i zločinom iz mržnje.

Četiri osobe su, uz krivičnu prijavu, predanadležnim organima, dok su vozila i plovila privremeno oduzeti.