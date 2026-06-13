Češki velikan Viktorija Plzenj zvanično je predstavio Stefana Pirgića kao novo pojačanje za narednu sezonu. Dosadašnji vezista Železničara iz Pančeva napravio je najveći transfer u istoriji pančevačkog kluba i karijeru nastavlja u jednom od najuspešnijih timova Češke, a transfer je vredn oko 3 miliona evra i 10% od naredne prodaje.

Pirgić je privukao pažnju partijama u Superligi Srbije, a u Plzenju veruju da su dobili igrača koji može da donese kvalitet na sredini terena. Sportski direktor kluba istakao je da je srpski vezista impresionirao skauting službu energijom, brzinom, tehničkim kvalitetima i sposobnošću da igra na više pozicija u veznom redu.

Pregovori između dva kluba trajali su nekoliko nedelja. Interesovanje za 23-godišnjeg fudbalera pokazivali su i drugi klubovi iz regiona, ali je Plzenj bio najkonkretniji i uspeo da postigne dogovor sa Železničarom.