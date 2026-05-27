Fudbaler Železničara iz Pančeva Stefan Pirgić bio je jako blizu prelaska u Crvenu zvezdu, piše "Mozzartsport".

Zapao je za oko igrač "dizelke" crveno-belima, ali na kraju nije došao iz jednog neobičnog razloga.

Naime, Radomir Koković promenio je poziciju Pirgiću te je Zvezda odustala od ove akvizicije.

Pirgić je prošao mlađe kategorije i Crvene zvezde i Partizana. Dugo je lutao tražeći pravu sredinu i pronašao je baš u Pančevu gde je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Železničara.