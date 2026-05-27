12.02 - Bizarna povreda se dogodila:

Aleks de Minor je "pregazio" Tobija Semjuela u prvom kolu Rolan Garosa, da bi u drugom automatski prošao u treće i to bez borbe. Njegov protivnik, belgijski teniser Aleksander Bloks, bio je primoran da preda meč pre nego što je i počeo. Aleksander Bloks je pre nekoliko sati objavio da je bio primoran da se povuče sa turnira, pre nego što je izašao na teren u Parizu. Belgijanac je potom na društvenim mrežama objasnio da je zadobio povredu skočnog zgloba zbog cerada postavljenih na kraju terena, koje su bile savijene i spremne da prekriju teren u slučaju kiše.

10.10 - Koko Gof je doživela saobraćajnu nesreću.

-Dakle imali smo manju saobraćajnu nesreću na putu ka terenima danas. Sve se izdešavalo i trebalo je da nas zadrže, ali je policija rekla da nastavimo svojim putem. Sudarili smo se, osetila sam udarac i prosula moj sok svuda po kolima. Rekla sam; 'Ma možemo da nastavimo', a onda sam izašla iz automobila i videla da ga više nije moguće voziti. Na kraju smo uzeli taksi i došli na turnir. Ipak osećam kao da je to dobar predznak, možda? Da se sve ovo desi pre prve runde. Svašta se desilo, pa nisam mnogo mislila o meču. Samo sam bila srećna da sam stigla u komadu - rekla je Koko Gof.

09.30 - Bugarski teniser Grigor Dimitrov doneo je iznenađujuću odluku pred nastavak sezone i rešio da prekine saradnju sa legendarnim Argentincem David Nalbandian, koji je u prethodnim mesecima imao ulogu glavnog trenera u njegovom stručnom štabu.

09.10 - Nije lako Danilu Medvedevu. Ispao je, a nagradila ga je i supruga. Šta mu je rekla pročitaje OVDE.

09.03 - Danas igraju svi naši predstavnici:

Novak Đoković će na teren protiv Valentina Rojea, i taj meč će početi oko 16.00. Kecmanović igra protiv Nuna Borhesa i naće na teren pre 14.00, dok Međedović igra protiv Kaspera Ruda i taj meč će početi posle 16.00.

09.02 - Haos je nastao zbog Arine Sabalenke i njenih dijamanata, o čemu je reč pogledajte OVDE.

09.01 - Dobar dan i dobro došli na još jedan blog posveće Rolan Garosu. Šta se juče dešavalo u Parizu, pogledajte OVDE.