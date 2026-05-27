Milošević je otkrio da je kao dečak prošao omladinsku školu Partizana, ali da je sa samo 12 godina dobio poruku da "nije dovoljno dobar".

To ga je slomilo.

"Užasno teško sam to podneo. Imao sam 12 godina i probudio se strašan revolt u meni. Nisam hteo više da čujem za Partizan. To je bilo osećanje skoro na nivou mržnje", rekao je Milošević u intervjuu za "Mozzart sport".

Priznaje da je tada čak razmišljao i da ostavi fudbal.

"Kad sam se vratio kući, hteo sam da prestanem da igram. Osećao sam ogromnu nepravdu. I danas mi je teško kad se setim tog perioda".

A onda – potpuni preokret.

"Nisam hteo u Partizan, ali me je majka nagovorila".

Kada se pojavila mogućnost da obuče crno-beli dres, Milošević je u početku odbijao.

"Da, bilo je odbijanja. Nisam želeo da dođem".

Presudila je njegova majka.

"Rekla mi je: 'Neću da se mešam, ali imam dobar osećaj za Partizan'. Odgovorio sam joj: 'Ako ti tako osećaš – onda idemo'. I ispalo je da sam tamo proveo najlepših godinu dana života".