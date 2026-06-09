Do zvaničnog rastanka Crvene zvezde i Omrija Glazera ostalo je još 20 dana. Kada 30. juna istekne ugovor, Izraelac će postati slobodan igrač.

Kako prenosi tamošnji "Sport5", Glazer je glavna želja Makabija iz Haife, na čijoj klupi sedi nekadašnji trener Crvene zvezde – Barak Bahar.

Reprezentativac Izraela je pre tri godine stigao u Zvezdu baš na insistiranje Bahara u transferu vrednom 1.200.000 evra, tada iz Hapeol Ber Ševe.

Imao je Izaelac odličnu polusezonu, bio među najboljim golmanima Lige šampiona, ali je odlaskom Bahara pao u drugi plan.