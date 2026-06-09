Iako je u ponedeljak izjavio da dogovora nema i da će ponuda morati da se poveća, manje od 24 sata kasnije stiže potvrda je posao završen.

Predsednik Slavije iz Sofije Ventseslav Stefanov izjavio je za bugarski "Sportal" da je dogovor sa crveno-belima postignut i da će mladi Kristijan Balov zadužiti dres Crvene zvezde u narednim danima.

- Sinoć oko ponoći dobili smo ponudu iz Beograda i sve je bilo na mestu. Sve strane su zadovoljne, Slavija, Zvezda i Kristijan. Ovo je velika šansa za njega, svi znamo gde Zvezda prodaje igrače. Biće lepo primljen (Balov), pričao sam sa Zvezdanom Terzićem, sa Dejanom Stankovićem, sa Markom Marinom.. Sve su to ozbiljni ljudi. Balov će sutra imati lekarske preglede u Beogradu - otkrio je sve predsednik kluba iz Bugarske.