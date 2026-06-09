Portparol saveza, Tomislav Pacek, uputio je zvanično upozorenje javnosti i medijima nakon što se na društvenim mrežama pojavio potpuno izmišljeni razgovor sa selektorom nacionalnog tima Zlatkom Dalićem.



Iz saveza su apelovali na sve novinarske redakcije i pratioce tamošnjeg fudbala da budu oprezni, da ne nasedaju na ovu prevaru i da nipošto ne prenose pomenuti tekst, s obzirom na to da je reč o čistoj dezinformaciji.



“Selektor nikome nije davao intervju u prethodnom periodu, niti je uopšte razgovarao sa ovim autorom. Molimo vas da ne prenosite taj intervju i ne dajete nezasluženu promociju autoru i portalu. HNS i selektor će direktno reagovati prema autoru i zaštititi ugled selektora”, upozorili su iz HNS-a.

"Intervju je objavio i portal Kamenjar, koji u novinarskom smislu izgleda kao “korpa za otpatke”, pa objavljuje sve što mu dođe pod ruku, odnosno sve što bi moglo da donese klikove. Pre upozorenja HNS-a, reagovao je portal Index objavom da je Dalić dao intervju osuđenom bludniku: ‘Hvala vam na brojanicama i molitvama", navodi maxpotal iz Hrvatske.

U tekstu se tvrdi da je Zlatko Dalić pred sam put na Mundijal u Ameriku razgovarao za portal "Bez Cenzure". Kao autor tog izmišljenog intervjua potpisan je Mladen Pavković, uz kojeg je zalepljena etiketa da je „osuđenik za blud nad tinejdžerkom“.

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