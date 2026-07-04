Fudbalska reprezentacija Hrvatske, doživela je težak poraz od Portugala u šesnaestini finala Mundijala rezultatom 2:1.

Meč je obeležilo dosta toga, a najviše će Hrvate dugo boleti onaj trenutak kada su u 103. minutu postigli gol za 2:2, ali pogodak nije priznat posle VAR odluke, jer je Matanović igrao glavom i tako je bio ofsajd. Međutim, taj kontakt je bio toliko blag da je verovatno hrvatski fudbaler igrao kosom. Međutim, u lopti postoje senzori koji detektuju kontakt i oni su se aktivirali, pa je VAR zato ponistio gol i Hrvatska je ostala bez produžetaka, samim tim i osmine finala Mundijala.

Zbog su Hrvati navodi spremni na promene u svom taboru.

Prema pisanju Sportskih novosti, u Hrvatskom fudbalskom savezu već je doneta odluka da Zlatko Dalić napusti mesto selektora, dok bi njegov naslednik trebalo da bude Slaven Bilić, koji bi se tako vratio na klupu reprezentacije posle više od decenije.

Kako navodi isti izvor, čelnici HNS-a su još pre početka Mundijala obavili niz neformalnih razgovora sa reprezentativcima kako bi proverili kakav bi bio njihov stav o mogućem Bilićevom povratku. Reakcije igrača bile su pozitivne, a navodno je podršku takvom rešenju dao i kapiten Luka Modrić.

Istovremeno, Dalić navodno već ima spremnu unosnu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vrednu oko pet miliona evra po sezoni, koju je načelno prihvatio još pre početka Svetskog prvenstva. U HNS-u su, prema navodima hrvatskih medija, želeli da selektor sam saopšti odluku o odlasku, a očekuje se da to učini najkasnije do srede.

Ukoliko ne bude iznenadnog obrta, Savez bi nakon toga mogao i zvanično da potvrdi povratak Slavena Bilića na mesto selektora.

Iako se u jednom trenutku kao kandidat pominjao i Ivica Olić, u HNS navodno smatraju da bi za njega bilo bolje da preuzme mladu reprezentaciju, dok u Biliću vide trenera koji iskustvom i autoritetom može da predvodi Hrvatsku kroz smenu generacija posle Dalićeve uspešne ere.

Za sada, međutim, ove informacije nisu zvanično potvrđene od strane Hrvatskog fudbalskog saveza.