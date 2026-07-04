Košarkaški trener Šarunas Šaras Jasikevičijus i srpski trener Jelena Todorović našli su se u centru pažnje javnosti nakon simpatičnog izazova koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

U videu koji je objavljen na Instagram profilu udruženja trenera, Jelena i Šaras su dobili zadatak od srpske novinarke Kristine Tomić da jedno drugom zadaju rečenice na svojim maternjim jezicima, koje onaj drugi mora da ponovi.

Litvanski stručnjak je probio led i zadao Jeleni rečenicu na litvanskom koja se odnosi na Brazil, što je Jelena uspešno i bez većih problema ponovila.

Pravi šou je nastao kada je došao red na srpski jezik. Jelena je odlučila da malo "provocira" stratega Fenerbahčea, pa mu je zadala rečenicu:

- Srbija je najbolja košarkaška zemlja na svetu.

Čim je čuo prevod i shvatio šta treba da izgovori, Jasikevičijus je burno i kroz smeh reagovao. Kao ponosni Litvanac, kategorički je odbio da to prevali preko usana:

- Nije, nije najbolja! Neću to da kažem! - vikao je Šaras kroz smeh.