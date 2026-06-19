Košarkaši Fenerbahčea osvojili su treću titulu u nizu, ukupno 16, pošto su večeras u četvrtoj utakmici finalne serije plej-ofa šampionata Turske pobedili u gostima Bešiktaš rezultatom 77:75.



Fenerbahče je slavio u seriji 3:1, a tim trenera Dušana Alimpijevića ponovo je ostao bez trofeja, nakon što je u finalu Evrokupa poražen od Burga.



Najefikasniji u Fenerbahčeu bio je Vejd Boldvin sa 21 poenom, dok je Tarik Biberović ubacio 17, uključujući i trojku za pobedu u poslednjim sekundama meča.



Kod Bešiktaša Jigit Arslan postigao je 19, a Devon Dotson 15 poena.