Dizelka će izaći u kvalifikacije za Ligu konferencija, a sada su produžili i ugovore sa dva važna šrafa - golmanom Zoranom Popovićem i štoperom Nemanjom Vidojevićem.

Zoran Popović je tokom sezone u kojoj su izborene kvalifikacije za Evropu bio jako dobar među stativama, nastupio je na 35 utakmica i bio je neizostavni deo ekipe Radomira Kokovića. On je i sam rekao da mu je jako drago što ostaje.

- Mnogo mi znači što ostajem, jer smo za ove dve godine napravili mnogo zajedno, a posebno u sezoni koja je iza nas, koja je bila najuspešnija u istoriji kluba. Nisam ni razmišljao o drugim opcijama. Za mene je zadovoljstvo da radim sa ovakvim stručnim štabom i ljudima u klubu koji u svakom trenutku znaju u kom smeru žele da vode klub i ekipu.

On je na 16 utakmica ostao bez primljenog gola, dok se osvrnuo i na svoje godine.

- Sigurno da to znači i meni i celoj ekipi. Kada je mreža mirna, to je znak da smo svi zajedno odradili dobar posao i svi smo zaslužni za taj rezultat. Ne znam koliko ću još igrati fudbal, ali mi mnogo znači što ćemo nastaviti saradnju. Daću sve od sebe da pomognem da ovaj projekat nastavi uzlaznom putanjom.

Zoran Popović je jedan od lidera i to ne samo na terenu, već i u svlačionici.

- Želim da budem primer stavom, profesionalizmom i odgovornošću kada je to timu najpotrebnije, ali i iskren prijatelj svima u ekipi.

Osim Popovića, u klubu ostaje i Nemanja Vidojević. Ovaj štoper rođen 2004. godine u Čačku je takođe bio jako važan. Nastupio je na 23 utakmice u prvenstvu Srbije i postigao je jedan gol. On će takođe ostati u Dizelki.

- Produžio sam ugovor na tri godine i to mi daje mir, sigurnost i potvrdu da radim dobre stvari. Znači mi puno što klub veruje u mene. Lepo mi je ovde i vidim da Železničar svakodnevno raste u svakom pogledu, tako da je odluka da ostanem bila prirodna - kaže Vidojević.

On je bio zadovoljan prethodnom sezonom.

- Zadovoljan sam proteklom sezonom. Dosta sam napredovao i dobio na samopouzdanju. Mislim da sam dao sve od sebe da doprinesem ekipi, posebno jer mi stil igre sa velikim posedom lopte veoma odgovara.