Šta je razlog i zašto se ova manje-više rutinska stvar odužila?

Pod naslovom „Hapoel čeka rezultate detaljnih lekarskih pregleda Daglasa Ovusua“, izraelski portal „Sport 5“ objašnjava da prelazak fudbalera iz Gane u redove Hapoela nije još potvrđen jer su u klubu svesni razloga zbog kojih je propao njegov prethodni pokušaj prelaska u Viktoriju Plzenj.

„Zbog istorije povreda dvadesetogodišnjeg krilnog fudbalera iz Gane, u Hapoelu su odlučili da budu posebno oprezni i proširili su lekarske preglede u odnosu na standardnu proceduru koju prolaze novi igrači“, piše „Sport 5“.

„Zbog toga rezultati još nisu stigli, a čitav proces traje duže nego inače. Ovusu je juče obavio detaljne preglede, dok u Hapoelu očekuju da rezultati stignu tokom današnjeg dana. U klubu se nadaju da će sve proteći kako treba i da će nakon toga moći da potpišu ugovor sa fudbalerom“, navodi se u tekstu i konstatuje:

„Činjenica da rezultati nisu bili poznati još juče ne ukazuje ni na pozitivan, ni na negativan ishod pregleda, već je samo deo unapred planirane, detaljnije procedure“.

Ovo je drugi put ove godine da 20-godišnjak odlazi ne preglede u strani klub. Trebalo je da pređe u Viktoriju za 3,3 miliona evra, ali je transfer propao još u maju, nakon što je ustanovljena povreda kolena.