Reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković vratio se u Inter ovog leta. Ali neće biti lako neroazurima da odbiju nalete zainteresovanih klubova iz elitnih liga.

Osvajač duple krune u Italiji iskoristio je opciju da ga otkupi od Klub Briža za 23 miliona evra. Da je to bio odličan posao pokazuje ponuda Brentforda koji mesec kasnije, koja iznosi 40 miliona evra.

I ona je glatko odbijena i od strane kluba. Ali i od strane igrača i njegove porodice.

Stanković je prošle sezone za belgijski tim odigrao 55 utakmica, postigao devet golova i zabeležio pet asistencija. A u Ligi šampiona imao je učinak od po dva gola i asistencije.