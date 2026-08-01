Aktuelni šampion Italije Inter dogovorio je novo veliko pojačanje za odbranu, a dres "neroazura" trebalo bi da obuče argentinski štoper Kristijan Romero, koji stiže iz Totenhema.

Prema informacijama argentinskog ESPN-a, dva kluba postigla su dogovor o transferu vrednom 40 miliona evra.



Posao je ubrzan nakon direktnih razgovora sportskog direktora Intera Pjera Ausilija i čelnika londonskog kluba.

Romero će se tako vratiti u Seriju A, gde je prethodno izgradio reputaciju jednog od najboljih defanzivaca lige nastupajući za Đenovu, Juventus i Atalantu. Argentinac je 2022. godine sa reprezentacijom osvojio Svetsko prvenstvo u Kataru.

Totenhem je u početku tražio veću obeštećenje za svog defanzivca, ali su dva kluba na kraju pronašla zajednički jezik.

Dogovoreni finansijski paket omogućio je londonskom timu da povrati značajan deo ulaganja, dok će Romero ostvariti želju da napusti Premijer ligu i vrati se u Italiju.

Njegov odlazak deo je velike rekonstrukcije ekipe Totenhema pred novu sezonu.

Trener Roberto De Zerbi želi da formira tim oko igrača koji su potpuno posvećeni dugoročnoj viziji kluba, a u međuvremenu su Spursi već angažovali Jana Paula van Hekea i Markosa Senesija kao pojačanja na poziciji štopera.

Inter će dolaskom Romera dodatno ojačati poslednju liniju. Argentinac se pridružuje Džonu Stounsu, koji je nedavno stigao iz Mančester sitija, a klub iz Milana ovim potezom šalje jasnu poruku da želi da zadrži dominaciju u Italiji i bude konkurentan u Evropi.

