Evroliga je već počela da najavljuje najveće duele predstojeće sezone, a posebno mesto dobio je večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.

Najkvalitetnije evrospko košarkaško klupsko takmičenje nedavno je objavilo kalendar za sezonu 2026/27, a na zvaničnim kanalima Evrolige objavljena je poruka uz najavu termina međusobnih duela dva beogradska velikana.

- Dve reči koje su prepoznate širom sveta kada se izgovore zajedno. Srpski derbi - napisala je Evroliga.

Evroliga je tako još jednom istakla značaj okršaja Partizana i Crvene zvezde, koji je poslednjih godina postao jedan od najpraćenijih duela u evropskoj košarci.

Prvi evroligaški duel Partizana i Zvezde igra se 22. oktobra pred navijačima crno-belih, dok će crveno-beli domaćini biti 2. februara naredne godine.