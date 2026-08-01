Crvena zvezda je saopštila da su u onlajn prodaji ulaznice za predstojeće utakmice protiv Novog Pazara u Superligi Srbije i Hapoela Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Crveno-beli će u četvrtom kolu Superlige Srbije dočekati Novi Pazar 8. avgusta od 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“.

Ulaznice se već mogu kupiti onlajn, dok će prodaja na blagajnama biti organizovana 7. avgusta od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova do početka meča.

Cene ulaznica za duel sa Novim Pazarom su:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 1.400 dinara

U onlajn prodaji nalaze se i karte za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela Ber Ševe, koja će biti odigrana 11. avgusta na stadionu „Rajko Mitić“.

Prodaja na blagajnama za ovaj meč biće organizovana 7. avgusta od 10 do 18 časova, 8. avgusta od 12 do 20 časova, 10. avgusta od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova do početka susreta.

Cene ulaznica za duel sa Hapoelom Ber Ševom su:

Sever – 800 dinara

Istok – 1.200 dinara

Zapad – 1.500 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 2.800 dinara

Iz Crvene zvezde pozvali su navijače da u što većem broju ispune stadion i pruže podršku ekipi u predstojećim izazovima u domaćem prvenstvu i kvalifikacijama za Ligu šampiona.