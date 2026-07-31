Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana su ostali jedini srpski predstavnici u Evropi. Vojvodina i Železničar su sinoć eliminisani u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, pa će beogradski "večiti" rivali pokušati da poboljšaju nacionalni koeficijent.

Crveno-beli će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Hapoel Ber Ševe. Prvi meč se igra četvrtog avgusta u Mađarskoj pošto izraelski klub mogućnost da zbog bezbedonosne situacije dočeka prvaka Srbije na svom terenu. Utakmica će se odigrati u gradu Sombatelj na granici sa Austrijom. Sa druge strane, crno-beli će u Humskoj dočekati kazahstanski Tobol, a taj meč se igra šestog avgusta.

UEFA je odredila i termine za pomenute utakmice, pa će tako Crvena zvezda i Hapoel Ber Ševa na teren u utorak od 19.30 časova, a Partizan i Tobol ćemo gledati sa početkom od 21.00 časova sledećeg četvrtka uveče.

Ipak, tu postoji i jedan veliki problem, a tiče se vremenske prognoze. Ogroman toplotni talas zahvatio je Evropu i trajaće cele sledeće nedelje, što znači da će temperature biti gotovo nemoguće.

Utorak u Sombatelju, prema prognozama, donosi maksimalnu temperaturu od 41 stepeni, dok će u vreme odigravanje utakmice ona biti oko 34.

Sa druge strane, u Beogradu se za četvrtak prema nekim prognozama prognozira i skoro 43 stepena, a kada se lopta bude zakotrljala, temperatra će pasti na "prijatna" 33 stepena.