Fudbaleri Partizana nastavljaju evropski put, a Evropska fudbalska unija (UEFA) zvanično je delegirala sudije za predstojeći dvomeč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv kazahstanskog Tobola.

Prvi susret na programu je 6. avgusta od 21:00 čas na stadionu u Humskoj. Glavni sudija na ovom meču biće portugalski arbitar Antonio Nobre, kojem je poveren zadatak da vodi izuzetno važan okršaj za crno-bele pred domaćom publikom.

Odluka o prolazu u narednu fazu pašće sedam dana kasnije. Revanš utakmica zakazana je za 13. avgust u Kustanaju.

Pravdu u Kazahstanu deliće dobro poznato lice iz italijanske Serije A - Danijele Kifi.



