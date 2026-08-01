Partizan je otaljao posao u srcu Evrope - 1:0 protiv UNA Štrasena - i sad mu sledi izazov daleko na istoku Azije. Istina, neće „parni valjak“ drumom ka Kazahstanu (4.270 kilometara), ali višečasovni let i aklimatizacija biće možda teže prepreke nego Tobol.

Sreća po tim Saše Ilića je to što se prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije igra u Beogradu, narednog četvrtka, pa crno-beli neće morati već iza nedelje ponovo na put, a tek su se vratili kući...

Partizan je iz Luksemburga doneo minimalnu pobedu ostvarenu golom Bogdana Kostića u 48. minutu.

- Bila je ovo prva evropska utakmica za nekolicinu mladih igrača, potrebna im je podrška. Na njima je samo da rade i treniraju svaki dan, da daju maksimum i biće to u redu. Mladi su momci, imali su dozu straha, kroz treninge i utakmice i toga ćemo se osloboditi. Bitna stvar za naš fudbal je da smo zabeležili pobedu - istakao je Ilić, koji će zbog zahteva kluba iz Humske imati više vremena za pripremu izabranika.

Kad se radi o ekipama iz Kazahstana, te evropsko-azijske ogromne države, Partizan je igrao samo protiv Astane i zabeležio dve pobede u grupnoj fazi Ligi Evrope - 2:1 u gostima i 4:1 u Beogradu.

- Sigurno će biti teža utakmica nego ova. Dalek je put do tamo, vremenska razlika... Polako, imamo najpre utakmicu u nedelju - dodao je kormilar „parnog valjka“.

Tobol je uz pomoć Islama Česnokova, povratnika iz Hartsa, jedva prošao na megdan Partizanu, tek pošto je kod kuće na penale eliminisao litvanski Panevežis, a ukoliko crno-beli opravdaju ulogu favorira - žreb bi mogao da bude nemilosrdan u ponedeljak u 14 sati u sedištu UEFA u Nionu.