Partizan je otaljao posao u srcu Evrope - 1:0 protiv UNA Štrasena - i sad mu sledi izazov daleko na istoku Azije. Istina, neće „parni valjak“ drumom ka Kazahstanu (4.270 kilometara), ali višečasovni let i aklimatizacija biće možda teže prepreke nego Tobol.

Razdaljina Beograd - Kostanaj

Sreća po tim Saše Ilića je to što se prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije igra u Beogradu, narednog četvrtka, pa crno-beli neće morati već iza nedelje ponovo na put, a tek su se vratili kući...

Fudbaleri Partizana u Luksemburgu

Partizan je iz Luksemburga doneo minimalnu pobedu ostvarenu golom Bogdana Kostića u 48. minutu.

- Bila je ovo prva evropska utakmica za nekolicinu mladih igrača, potrebna im je podrška. Na njima je samo da rade i treniraju svaki dan, da daju maksimum i biće to u redu. Mladi su momci, imali su dozu straha, kroz treninge i utakmice i toga ćemo se osloboditi. Bitna stvar za naš fudbal je da smo zabeležili pobedu - istakao je Ilić, koji će zbog zahteva kluba iz Humske imati više vremena za pripremu izabranika.

Bogdan Kostić

Kad se radi o ekipama iz Kazahstana, te evropsko-azijske ogromne države, Partizan je igrao samo protiv Astane i zabeležio dve pobede u grupnoj fazi Ligi Evrope - 2:1 u gostima i 4:1 u Beogradu.

- Sigurno će biti teža utakmica nego ova. Dalek je put do tamo, vremenska razlika... Polako, imamo najpre utakmicu u nedelju - dodao je kormilar „parnog valjka“.

Islam Česnokov

Tobol je uz pomoć Islama Česnokova, povratnika iz Hartsa, jedva prošao na megdan Partizanu, tek pošto je kod kuće na penale eliminisao litvanski Panevežis, a ukoliko crno-beli opravdaju ulogu favorira - žreb bi mogao da bude nemilosrdan u ponedeljak u 14 sati u sedištu UEFA u Nionu.