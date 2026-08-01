Beogradska arena je ove subote centar MMA sveta, pošto UFC prvi put u svojoj istoriji organizuje događaj u Srbiji. Čast da predvodi istorijsko veče pripala je Urošu Mediću, koji će se u glavnoj borbi sastati sa iskusnim američkim velterašem Danijelom Rodrigezom.

Za Medića će ovo biti prvi nastup u glavnoj borbi jednog UFC događaja i prilika da se pred domaćom publikom učvrsti među najboljim borcima svoje kategorije. Kao jedini rangirani srpski predstavnik na aktuelnom UFC spisku, popularni Doktor u Beograd stiže sa velikim očekivanjima i podrškom pune dvorane.

Srpski borac se nalazi u najboljem periodu dosadašnje karijere. Nakon tri uzastopne pobede prekidom, među kojima se posebno izdvaja nokaut protiv Džefa Nila u prvoj rundi, Medić je stigao do 15. mesta na UFC rang-listi velter kategorije i pokazao da je spreman za najveće izazove.

Njegov stil se zasniva na eksplozivnosti, snažnim udarcima i konstantnoj potrazi za završnicom. Zvanična UFC statistika svrstava ga na prvo mesto među aktivnim velterašima po prosečnom broju nokdauna na 15 minuta, što najbolje pokazuje koliko je opasan svaki put kada borba ostane na nogama.

Ipak, sa druge strane oktagona ga čeka rival koji poseduje dovoljno iskustva da izdrži početni pritisak i azni svaku grešku. Rodrigez u Beograd dolazi sa nizom od tri pobede, a poslednji put je nastupio protiv Kevina Holanda, pa mu borba sa Medićem predstavlja priliku za povratak među najbolje rangirane izazivače.

Amerikanac je poznat po čvrstom boksu, snažnoj levici i sposobnosti da održi visok ritam tokom čitave borbe. Njegova najveća prednost bi moglo da bude iskustvo protiv vrhunskih protivnika, zbog čega Medić neće smeti da dozvoli da ga podrška publike povuče u nepotrebno otvorenu razmenu.

Upravo će kontrola emocija predstavljati jedan od najvećih izazova za srpskog borca. Nastup pred domaćim navijačima donosi ogromnu energiju, ali i pritisak kakav do sada nije imao priliku da oseti. Medić će pokušati da zadrži mirnoću, pronađe pravi trenutak za napad i još jednom iskoristi razornu snagu svojih udaraca.

Rodrigez će, sa druge strane, nastojati da uspori početni nalet, produži borbu i tera domaćeg favorita da troši energiju. Pošto je glavna borba zakazana na pet rundi, izdržljivost, disciplina i sposobnost prilagođavanja bi mogle da budu jednako važne kao i sama snaga udaraca.

Dodatnu težinu čitavom događaju daje veliki broj boraca iz Srbije i regiona. Na programu su i nastupi Aleksandra Rakića, Duška Todorovića, Borislava Nikolića, Nine Milošević, Jovana Leke i Marine Spasić, dok će u sunaslovnoj borbi bivši šampion Jan Blahovič odmeriti snage sa Navajom Stirlingom.

Za Medića ova borba predstavlja mnogo više od još jednog nastupa. Pobeda nad Rodrigezom pred beogradskom publikom bi mogla da ga dodatno približi samom vrhu velter kategorije, ali i da istorijsko UFC veče u Srbiji završi scenom koju će domaći MMA navijači dugo pamtiti.

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