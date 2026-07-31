Srbija je uspela da nakon pobede nad Turskom u prvom kolu Evropskog prvenstva, remizira sa Nemačkom 27:27 (14:14) iako je naš tim na minut i po do kraja imao tri gola minusa - 27:24.

Ipak uspeo je naš tim da se vrati pošto je prvo Perić pogodio sa krila, zatim je Strobel isključen i Uroš Gugolj je bio precizan sa sedam metara, a onda je Veljko Pavlović golom sa celog terena izjednačio!

Uspeo je naš tim da uzme loptu u napadu Nemcima koji su zbog isključenja Strobela bili sa igračem manje, pa su izveli golmana. Nakon toga je Veljko Popović video da je gol prazan i na pola minuta do kraja je izjednačio.

Probala je Nemačka nakon toga da se vrati i da pobedi, ali naš tim je odigrao fantastičnu odbranu. Bez Strobela u polju i bez golmana na golu probali su da naprave prednost Nemci pa naš golman Adrijan Rivera Legat nije ni morao da interveniše u tom poslednjem momentu.

Usledilo je veliko slavlje i totalna ludnica u hali...