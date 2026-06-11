Rukometaši Srbije su juče saznali imena protivnika na Svetskom prvenstvu koje će se u januaru naredne godine održati u Nemačkoj. "Orlovi" će biti u grupi A, gde će se sastati sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem.

Srbija će mečeve prve faze igrati u Minhenu. U najvećem gradu Bavarske svoje utakmice odigraće i timovi iz grupe C u kojoj se nalaze Hrvatska, Španije, Čile i Turska.

Dueli će se igrati naizmenično dan za danom, a biće zanimljivo kako će u Nemačkoj reagovati navijači Srbije i Hrvatske jedni na druge.

Grupa A se u drugoj fazi ukršta sa Grupom B u kojoj su Italija, Saudijska Arabija, Zelenortska Ostrva i Egipat. U drugoj fazi Srbija bi igrala u Kelnu. U narednu fazu takmičenja idu tri prvoplasirane ekipe.