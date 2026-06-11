Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

-Mnogo sam srećan što ste došli! Ponosan sam što možemo da ugostimo najvećeg svih vremena! Nisam mnogo gledao badminton, ali svi su čuli samo za vas - rekao je Vučić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Srećni smo što promovišemo Ekspo. Hvala što ste pristali da to uradimo zajedno. Neverovatno je koliko ste popularni. To je prosto neverovatno, kave ste samo uspehe napravili. Mi smo ponosi na naše odnose sa Kinom, i nisam znao da ste vi u svim delovima Azije toliko popularni. Dakle iz Malezije, Tajlanda, Indije svi znaju sve o vama isto kao i u Kini

Dan nije krio da je srećan što je u Srbiji.

- To je moje zadovoljstvo i čast - jasan je Dan.

On je predsedniku Srbije otkrio da trenira i po šest sati svakoga dana.

Dan je bio skorman.

-Imao sam sreću da u karijeri nisam doživeo povredu - rekao je Dan, i dodao da je to tako kod svakog sportiste, na šta je predsednik dodao "ma gde kod svakog, da naši ovi iz fudbala treniraju šest sati gde bi im kraj bio.

-Taj sport traži brzinu, kondiciju - mentalnu posvećenost - rekao je Vučić.

On je na poklon dobio i reket.

- Jel' ima samo jedan reket ili dva? Da ga pobedima? - upitao je Vučić kroz šalu. Prevodilac je istakla da je ipak reč o jednom i da je to poklon za predsednika Vučića.

- Ja bih ovo promašio sto puta - našalio se predsednik, te je zatražio lopticu da pokaže svoje umeće.

Ko je Lin Dan?

Lin Dan je kineski profesionalni badminton igrač i smatra se jednim od najvećih svih vremena.

Osvojio je svih devet glavnih titula u svetu badmintona - Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo, Svetski kup, Tomasov kup, Sudirmanov kup, Super serije masters finale, Sve englesko otvoreno prvenstvo, Azijske igre i Azijski šampionat čime je postao prvi i jedini igrač koji je to ostvario.