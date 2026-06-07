Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čestitao je našim basketašima na osvojanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi.

"Orlovi" su u utakmici za treće mesto savladali Francusku sa 20:19 i tako došli do novog odličja.

- Čestitam našim basketašima na osvajanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Varšavi!

Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju Srbiji i pokazali da je naš basket 3x3 u samom svetskom vrhu.

Hvala vam što ste dostojno predstavljali svoju zemlju. Srbija je ponosna na vas! Bravo, momci - napisao je Vučić.