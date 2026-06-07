Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Poljskoj.

"Orlovi" su u utakmici za treće mesto savladali Francusku rezultatom 20:19 i tako stigli do devetog odličja na desetom Svetskom prvenstvu.

Srbija je prethodno u polufinalu izgubila od Letonije, ali je u utakmici za bronzu pokazala karakter i pokazala da je prava velesila u ovom sportu.

Dobro je naš tim otvorio ovaj meč i poveo 5:3. Ipak, Francuzi su pokazali borbenost i poveli 10:9. Od tada su se obe ekipe smenjivale u vođstvu. U poslednja dva minuta je Srbija povela 18:16 i taj rezultat je bio na snazi ceo minut, sve dok Andreja Milutinović nije pogodio za 19:16.

Francuska su smanjila na 20:19, a Barać je promašio iz veoma izgledne pozicije koš za pobedu. Potom je i Milutinović imao šansu. I on je promašio, ali na kraju je Milutinović ispao junak, jer je ukrao Francuzima loptu i Srbija je došla do bronze.