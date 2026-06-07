Nemački teniser Alekasnder Zverev napokon je došao do grend slem titule. On je u finalu Rolan Garosa pobedio Flavija Kobolija sa 3:2. Po setovima je bilo 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1.

Nemac je titulom inkasirao 2.800.000 evra, a dobro je prošao i jedan navijač koji se kladio na Sašinu pobedu.

Naime, jedan kladioničar negde u svetu je uplatio 1.800.000 dolara na pobedu Zvereva i isplatilo mu se, pošto je zaradio 2.300.000,00 dolara!

Zverev jeste bio veliki favorit protiv Kobolija, ali uplatiti ovoliku sumu novca na bilo koga, a naročito na njega je prilično hrabro, posebno kada se ima u vidu da je često u važnim mečevima znao da odigra katastrofalno i praktično sam sebe pobedi.