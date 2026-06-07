Danski fudbaler Kristijan Eriksen kolabirao je u 65. minutu utakmice protiv Ukrajine pred Svetsko prvenstvo.

Meč je odmah prekinut, a lekarske ekipe uletele su na teren kako bi ukazale pomoć iskusnom asu. Sudija je odmah prekinuo utakmicu koja nije nastavljena.

Ovo je bila poslednja provera Danske pred Svetsko prvenstvo koje počinje 11. juna.

Podsetimo, Eriksen je tokom Evropskog prvenstva 2020. doživeo srčani udar na terenu nakon, preživeo je zahvaljujući brzoj reakciji lekara, ali je nakon ugradnje defibrilatora dobio dozvolu da se vrati na teren.