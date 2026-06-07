Proslavljeni NBA košarkaš, kao i sportski komentator Stejsi King, preminuo je u 59. godini, javili su američki mediji.

King je sa Čikago Bulsima osvojio tri šampionske titule. Ostavio je dubok trag u ovom klubu. U NBA ligu stigao je kao šesti pik na draftu 1989. godine, a tokom osam sezona u najjačoj ligi sveta izgradio je zapaženu karijeru.

Sa Čikagom je osvojio tri uzastopne titule (1991, 1992 i 1993. godine) i bio je deo legendarne generacije Bulsa sa Majklom Džordanom.

Po završetku igračke karijere ostao je neraskidivo vezan za Bulse. Kao televizijski komentator i analitičar postao je jedno od najprepoznatljivijih lica franšize, a navijači su ga zavoleli zbog harizme, autentičnosti i karakterističnog načina prenosa utakmica.

Čikago ga je izabrao na draftu 1989. godine kao šestog pika. Odigrao je 471 meč u NBA ligi i imao je prosek od 6.4 poena, 3.3 skoka i 0.9 asistencija. Pored Čikaga je nastupao za Minesotu, Majami i Boston.

Ostao je upamćen i po čuvenoj izjavi posle utakmice sa Klivlendom 1990. kada je Majkl Džordan postigao 69 poena, a on jedan.

- Uvek ću se sećati noći kada smo ja i Majkl Džordan zajedno dali 70 poena - rekao je tada.