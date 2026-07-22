Hrvatski košarkaš želi da iskoristi mogućnost odlaska u najjaču ligu sveta, ali je njegov plan trenutno pod znakom pitanja zbog administrativnog propusta.

Kako prenosi španska "Marka", Hezonja je poslednjeg dana obavestio Real Madrid da želi da aktivira izlaznu klauzulu iz ugovora vrednu milion dolara i vrati se u Ameriku. Ipak, nije dostavio ponudu nijednog NBA kluba, niti je na vreme uplatio iznos koji je bio predviđen kao uslov za raskid saradnje.

Prema pravilima ACB lige, aktiviranje izlazne klauzule mora da bude praćeno istovremenom uplatom dogovorenog iznosa, što u ovom slučaju navodno nije urađeno. Zbog toga se Hezonjin odlazak iz Madrida našao u komplikovanoj situaciji.

Kako bi se pronašlo rešenje, predstavnici hrvatskog reprezentativca su kontaktirali Real Madrid i ponudili klubu veću sumu od prvobitno definisane, kako bi Madriđani pristali na raskid ugovora.

Hezonja je nedavno promenio i agenta, a ubuduće će njegove interese zastupati Miodrag Miško Ražnatović.

Hrvat je u Real došao 2022. godine, a prošla sezona mu je bila najbolja u Španiji. U ACB ligi prosečno je beležio 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija, što mu je donelo priznanje za najkorisnijeg igrača takmičenja.

U Evroligi je imao učinak od 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije po meču.

Hezonja se afirmisao u Barseloni, nakon čega je otišao u NBA gde je nastupao za Orlando Medžik, Njujork Nikse i Portland Trejl Blejzerse. Usledio je povratak u Evropu, gde je branio boje Panatinaikosa i Uniksa, pre nego što je pojačao Real, sa kojim je već u prvoj sezoni osvojio titulu u Evroligi.