Selektor reprezentacije Slovenije Aleksandar Sekulić novi je trener košarkaša Barselone, saopštio je danas španski klub.

Sekulić je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine.

On je pred kraj prošle sezone preuzeo Dubai i vodio ga do titule u ABA ligi, a u Barseloni će naslediti Ćavija Paskvala, koji je sada trener Dubaija.

Novi trener Barselone je selektor Slovenije od 2020. godine, a tokom karijere vodio je Slovan iz Ljubljane, Triglav, Koper, Krku, Primorsku, Nimburk, Lokomotivu Kubanj i Zenit iz Sankt Peterburga.