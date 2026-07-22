Dani prolaze, a Dušan Vlahović još uvek nema klub. Mesec dana ostalo je do početka nove sezone u Ligama petice (negde i manje) i poslednji je voz da srpski fudbaler pronađe sredinu u kojoj će igrati naredne godine ili godina.

Priča oko Barselone, čini se, da je propala, Bešiktaš čeka sa svojih 8.000.000 po sezoni za tri godine, a poslednje vesti nagoveštavaju da je, ipak, najbliža nova romansa Juventusa i Vlahovića.

Kako piše "Tutosport", danas će se obaviti novi pregovori između kluba iz Torina, igrača i njegovih zastupnika. Jasno je šta Italijani nude - ugovor na dve godine od 6.500.000 godišnje uz oko 4 do 5 miliona samo za potpis. Vlahović, navodno, želi najmanje 7.000.000 koliko trenutno ima Kenan Jildiz.

Navodno su obe strane poslednjih dana popustile, shvativši da na tržištu nema boljih opcija. Juventus neće naći boljeg napadača za taj novac, a Vlahović neće naći klub koji bi mu dao više.

Već je spremna ona čuvena pesma od Šabana Šaulića - "Pruži ruku pomirenja".