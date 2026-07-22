Jedna od najlepših fudbalerki današnjice, reprezentativka Hrvatske Ana Maria Marković postala je nova igračice Hajduka iz Splita.

Fudbalerka koja je u javnost dospela zbog svog atraktivnog izgleda odrastala je u Švajcarskoj, gde je igrala za Cirih i Grashopers. Kasnije je put vodio od Brage i Damaiensea u Portugalu do Bruklina u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ana Maria je pre nekoliko godina bila i u Beogradu gde je posetila Hram Svetog Save, a onda se pohvalila kako u izlasku sluša Natašu Bekvalac.

Odigrala je 25 utakmica za reprezentaciju Hrvatske i postigla dva gola.