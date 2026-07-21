Ludogorec i Olimpijakos imali su sve dogovoreno. Transfer je trebalo da iznosi 10.000.000 evra, a kada je došlo do pregovora, pojavio se "nezvani gost". Kako grčka "Gazeta" saznaje, Olimpijakosu se javio čovek koji se predstavio kao Stanićev porodični prijatelj:

- Olimpijakos je postigao dogovor sa Ludogorecom za rekordnu sumu od 10 miliona evra. Prema izvorima bliskim pirejskom klubu, u kontaktima se pojavio nezvanični predstavnik i porodični prijatelj Petra Stanića. Zvao se Belić - piše "Gazeta".

Grčki portal objasnio je šta se dogodilo:

- Dotični Belić je zahtevao 1,4 miliona evra godišnje plate za igrača, umesto dogovorenih 700.000 evra. Osim toga, želeo je i 600.000 evra za sebe. Ovakav stav je izazvao ozbiljne probleme, pa je Olimpijakos smatrao da ih ucenjuju i razgovori iz pirejskog kluba su prekinuti.