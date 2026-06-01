Petar Stanić iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Ludogoreca. Srpski fudbaler je jedan od najboljih igrača bugarskog tima i svojim partijama je privukao pažnju velikog broja evropskih klubova.

Već se pisalo da su za nekadašnjeg igrača Crvene zvezde i TSC-a interesovanje pokazali Milan i Sevilja, a sada je u red stao još jedan klub.

U pitanju je AZ Alkmar, koji je prema pisanju “Tema Sport” spreman da plati Ludogorecu 7.000.000 evra fiksno, uz određene bonuse.

Oni bi iznosili oko dva miliona evra. U tome je za sada kvaka, jer Ludogorec ne odustaje od toga da traži 10.000.000 evra, bez bonusa.

Ono što je dobra stvar za Ludogorec jeste činjenica da Stanić ima dugoročni ugovor, pa Bugari nemaju razloga da spuštaju cenu.