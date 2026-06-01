Za deset dana počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi i prava je prilika da se prisetimo nekih od najpoznatijih priča u istoriji najvećeg fudbalskog takmičenja na planeti.

Jedna od takvih je vezana za Ronalda i reprezentaciju Brazila 1998. godine.

Brazilci su bili nezaustavljivi tih godina. Četiri godine ranije su osvojili četvrtu od svojih pet titula, a tada mladi Ronaldo nije proveo ni minut na terenu. Ipak, 1998. u Francuskoj je bio udarna igla tima i najbolji igrač na svetu. Protivničke odbrane su strahovale od "Il Fenomena" koji je predvodio "karioke" do novog finala u kojem je rival bio domaćin Francuska. Očekivalo se da Brazil odbrani titulu, a onda se desilo nešto što se i danas smatra najvećom misterijom u istoriji fudbala.

Noć pre finala je doživeo potpuni zdravstveni slom. Tokom noći u hotelu je počeo da vrišti od bolova, tresao se i nakratko izgubio svest, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu gde su mu urađeni neurološki pregledi. Najpre se pojavila informacija da je doživeo epileptični napad, onda da se prosto slomio pod ogromnim pritiskom javnosti, da bi neki tvrdili čak i da je bio otrovan.

- Sve je bilo u redu za vreme ručka. Otišao sam u sobu da se malo odmorim, a onda sam osetio nešto što nisam nikad u životu. Probudio sam se i bilo mi je užasno loše. Rekli su mi da sam buncao, vikao, otvorio sam oči i vidio sam nekoliko saigrača i doktora Toleda. Niko nije želeo da mi kaže što se dogodilo - otkrio je kasnije Ronaldo.

Neki su išli toliko daleko da su tvrdili da je umro, tačnije da je bio klinički mrtav, a da su lekari uspeli da ga vrate u život. Apsolutno niko nije znao šta se dogodilo, sve dok Ronaldo 20 godina kasnije nije odlučio da progovori o toj temi.

- Znam samo da sam tražio da odu i da me puste da spavam, nije mi bilo dobro. Kad sam malo došao sebi, spustio sam se u hotelsko predvorje i vidio sam Leonarda koji mi je rekao da su lekari odlučili da ne igram finale - rekao je Ronaldo.

Ipak, samo pola sata pred početak finala se desio potpuni preokret. Ronaldo se našao u timu za utakmicu sa Francuskom.

- Svi testovi su pokazivali da mi nije ništa, da se ništa nije dogodilo. Ali Zagalo nije ni pomišljao da me stavi u tim. Pre početka utakmice rekao sam mu da moram da igram, da sam u redu. Nije imao izbora i poslušao me. Igrao sam, a sve ono što mi se događalo vjerovatno je uticalo na ekipu i zato smo odigrali kako smo odigrali - otkrio je slavni Brazilac.

Ipak, nije vredelo. Brazil je u tom finalu delovao kao amaterska ekipa. Ronaldo je bio bled, nije mogao da uhvati ritam, nije se razumeo sa saigračima. Sa druge strane, Francuzi su bili dominantni, pobedili su rezultatom 3:0 i na furiozan način došli do prve svetske titule.

Ronaldo je morao da čeka novu priliku da donese svojoj zemlji Zlatnu boginju i dočekao ju je već na narednom Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji. Brazil je ponovo stigao do finala, rival je bila Nemačka, a Fenomeno je odigrao samo onako kako on zna i sa dva gola doneo Brazilu petu i do sada poslednju svetsku titulu.