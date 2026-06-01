U glavnoj ulozi Dik Advokat... Čovek je odveo Kurosao na Svetsko prvenstvo, a onda je morao da se povuče i to zbog bolesti ćerke.

-Uvek sam govorio da je porodica ispred fudbala i stoga je ovo prirodna odluka. Ali to ne menja činjenicu da će mi Kurasao, ljudi tamo i moje kolege, mnogo nedostajati - naveo je Advokat pre nekoliko meseci, ali...

Došlo je do velikog preokreta, i iskusnis stručnjak se vratio na klupu i predvodiće ovaj tim tokom turnira. Povratkom Advokata, Kurosao je postao dodatno zanimljiv za sve navijače iz Srbije. Zašto?

Holanđanin je sedeo na klupi naše selekcije i za veoma kratak period prošao je svašta... Bio je selektor kad se desio veliki skandal sa dronom na meču Srbije i Albanije u Humskoj.

Advokat nije davao izjave posle prekida meča, ali je tada njegov pomoćnim Željko Petrović rekao šta misli iskusni stručnjak.





-To vam je isto kao da u gradu sa pretežno jevrejskim stanovništvom spustite sliku Hitlera, ako ne i gore - rekao je Petrović.

Jednom prilikom bivši fudbaler Nemanja Maksimović otkrio je šta je sve Advokat prošao na klupi Srbije.

-Tad je selektor bio Dik Advokat, bio je tu na tri okupljanja. Prvo okupljanje je bilo kada su Vojislava Šešelja vraćali iz Haga, a mi smo putovali iz Pazove na stadion Partizana da bi odradili trening. Nismo mogli da trening i nismo mogli da prođemo. Mi smo na autoputu zatvoreni i sedimo u autobusu. Onda drugi put je bio taj prekid utakmice, isto da kažemo politički. Treći put se desilo da je posle svega toga dolazio premijer Albanije u hotel gde smo mi bili. I sada ulazimo u hotel i oni nas pretresaju.Posle svega toga je on čovek dao otkaz - prisetio se Maksimović.

Posle kazne koju je dobila Srbija tada, Advokat je bio baš ljut-

-Koji je smisao toga? Oni nisu hteli da nastave da igraju utakmicu pod bilo kojim okolnostima, kako te večeri sa ili bez publike, tako ni sutradan. Na žalost, stičem utisak da neko ne želi da Srbija bude učesnik Prvenstva Evrope 2016. godine u Francuskoj - rekao je Advokat.

Kurasao igra svoju prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu 14. juna u Hjustonu protiv Nemačke.