Defanzivac nemačkog drugoligaša Dinama iz Drezdena, Lars Bining (28), hitno je hospitalizovan nakon što je pretrpeo izliv krvi u mozak, saopštio je klub.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, do krvarenja je došlo spontano, bez ikakvog spoljnog uzroka ili udarca. Lekari su odmah konstatovali da je situacija kritična i da mu je život ugrožen, zbog čega je podvrgnut hitnoj, "vitalnoj" operaciji.

Na svu sreću, zahvat je prošao uspešno. Bining se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege, pri svesti je i komunikativan, ali ga čeka dug period oporavka pre nego što se uopšte razmotri povratak na teren.

- Ova vest je bila apsolutni šok za sve nas. U ovakvim situacijama fudbal potpuno pada u drugi plan, jer ništa nije vrednije od zdravlja - izjavio je sportski direktor Dinama, Sren Gonter, i dodao:

- Srećom, operacija je prošla veoma dobro i Lars je ponovo svestan. Ceo klub je uz njega i njegovu porodicu. Pružićemo mu najbolju moguću podršku tokom oporavka.

Da stvar bude još gora, Bining je pre nekoliko dana oženio svoju dugogodišnju izabranicu Sinu. Umesto planiranog odmora nakon naporne sezone u kojoj je Dinamo izborio opstanak u poslednjem kolu, usledila je najteža životna borba.