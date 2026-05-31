Fudbaleri Srbije pretrpeli su izuzetno težak poraz od Zelenortskih Ostrva u prijateljskom meču, koji se igrao u Lisabonu, rezultatom 3:0.

Loše poluvreme odigrali su reprezentativci Srbije u Lisabonu. Čekala se čitavo poluvreme neka konkretna prilika za "orlove", međutim, nismo je dočekali.

Koliko su naši fudbaleri bili bledi u prvom delu meča, govori i podatak da Srbija nije uputila nijedan udarac u okvir gola.

Loše vesti za ekipu Veljka Paunovića došle su već u 11. minutu kada su Zelenortska Ostrva šokirale "orlove". Gol je postigao Kevin Pina.

Rajan Mendeš je pretrčao Strahinju Pavlovića po desnom krilu, poslao povratnu u kazneni prostor, a tamo ju je prihvatio Kevin Pina.

Iako se činilo da je zasmetao saigraču, odlično se snašao i savladao Filipa Stankovića.

Mogli su "orlovi" da gube i ubedljivije posle odličnog šuta Kabrala u 28. minutu, ali je Filip Stanković ponovo sprečio protivnika da uveća prednost.

Na startu drugog poluvremena, Veljko Paunović je napravio pet izmena. U igru su ušli golman Lijeskić, Zukić, Štulić, Ranđelović i Lučić.

Daleko bolje je Srbija otvorila drugi deo utakmice. Lučić je pokrenuo "orlove", imao dve sjajne prilike u razmaku od dva minuta, jednom je čak pogodio i stativu, ali, nije ta lopta htela u gol...

A onda, potpuni pakao i katastrofa za Srbiju. Najpre su u 60. minutu "orlovi" primili gol iz klasične kontre tri na dva. Otvorio se ogroman prostor za Duartea, koji je lako pretrčao nekoliko desetina metara, odigrao dupli pas sa Valerom i savladao Stankovića.

Potom, novi udarac za izabranike Veljka Paunovića. Posle samo tri minuta, Zelenortska Ostrva su došla i do trećeg gola. Kabral je asistirao za Duartea, ovaj odigrao povratnu za Tavareša i Stanković je bio nemoćan.

Do kraja meča, promene rezultata nije bilo, u 90. minutu, najbliži pogotku je bio Zukić, ali je promašio neverovatan udarac i tako je Srbija ostala bez ijednog pogotka, pa je pretrpela jedan od težih poraza.

Sledeća provera fudbalera Srbije je protiv Meksika. Orlovi će krenuti put Južne Amerike, a utakmica se igra 04. juna u 04:00 po našem vremenu.

Srbija - Zelenortska Ostrva (0:3)

Stadion: Restelo (Lisabon)

Kapacitet: 19.856.

Sudija: Igor Stojčevski (Severna Makedonija)

Zelenortska Ostrva: Vozina, Lopes, J. Kabral, S. L. Kabral, Mendes, V. Pina, Borges, K. Pina, Monteiro, Arkanjo, Kosta.

Srbija: Filip Stanković - Eraković, Nedeljković, Pavlović, Avdić - Aleksandar Stanković, Petrović - Živković, Kostov, Birmančević - Milošević.

Drugo poluvreme:

90. minut - Neverovatan promašaj Zukića, Srbija je nekoliko velikih prilika propustila u drugom poluvremenu....

76. minut - Sve manje vremena za Srbiju da makar gol postigne, očajna partija ekipe Veljka Paunovića...

63. minut - Neverovatno, ali istinito, Srbija gubi čak 3:0 od Zelenortskih Ostrva! Tavareš je pogodio - 3:0

60. minut - Težak udarac za Srbiju! "Orlovi" gube sa 2:0 u Lisabonu! Klasična kontra tri na dva je bila kobna po fudbalere Srbije. Duarte je strelac

56. minut - Štulić je sada tukao po toj lopti, ali, pravo u Santosa, koji to bez problema odbranio, bio je na pravom mestu

52. minut - Konačno je Srbija zaigrala bolje, dve sjajne prilike je imao Lučić, pogodio je stativu, međutim, nije ta lopta htela u gol...

46. minut - Počeo je drugi period igre, a selektor Paunović je napravio pet izmena, u igru su ušli, golman Lijeskić, Zukić, Štulić, Ranđelović i Lučić

Prvo poluvreme:

45. minut - Igraće se još dva minuta u nadoknadi...Solidna prilika za Srbiju, Živković je šutirao iz slobodnjaka, lopta je zakačila jednog od igrača i otišla u korner...

38. minut - Izvršili su naši ofanzivci visoki presing na poslednju liniju protivnika, ali nikako da stvore čestitu priliku na ovom meču

35. minut - Nikako fudbaleri Srbije da stvore ozbiljniju priliku u ovom prvom poluvremenu

28. minut - Au, umalo je Srbija mogla da gubi i 2:0, ali je odlično odreagovao Filip Stanković posle šuta Kabrala

23. minut - Zapretila je Srbija preko Andrije Živkovića, koji je centrirao za Jovana Miloševića, ali je bivši igrač Partizana pokušao makazicama, međutim, previše je to ambiciozno bilo...

14. minut - Orlovi su pokušali da se vrati u meč, Srbija je imala skraćeni korner nakon što je Živković iznudio prekršaj, lopta je nakon centaršuta došla do Pavlovića, ali, domaćin se odbranio

11. minut - Goool! Šok za Srbiju, "orlovi" gube u Lisabonu! (1:0) Kevin Pina je strelac

10. minut - Šansa je to bila za "orlove" preko Birmančevića...

8. minut - Prvi konkretniji napad za ekipu Zelenortskih Ostrva, ipak, nije to bila toliko ozbiljnija šansa

4.minut - Ofanzivna igra Srbije na startu

1.minut - Počela je utakmica!

17.05 - Očekuje nas početak meča, intonirane su himne

16.33 - Na klupi će biti: Ilić, Lijeskić, Mimović, Simić, Dragojević, Zukić, Ranđelović, Milikić, Štulić, Ivanović, Maksimović, Lučić, P. Petrović, Bukinac, Đurđević.

16.05 -Fudbalere Srbije očekuje put u Meksiko na novi, kontrolni meč sa domaćinom. Meč je zakazan za 04.00 po našem vremenu.

15.45 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prijateljskom meču između Zelenortskih Ostrva i Srbije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Lisabona.