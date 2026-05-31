Crvena zvezda iza sebe ima veoma neuspešnu sezonu. Ceh je platio Saša Obradović, ali to neće biti jedina promena.

U potrazi je klub sa Malog Kalemegdana za novim trenerom, a kao glavni kandidat spominje se Španac Ibon Navaro.

Španci pišu da će Navaro na kraju sezone i zvanično napustiti Unikahu i ostaviti klub nakon najimpresivnijeg perioda u kom je za četiri godine osvojio čak sedam trofeja.

Prema njihovim informacijama, Zvezda će uplatiti 400.000 evra obeštećenja na račun tima iz Malage i tako pridobiti nekadašnjeg pomoćnika Serđa Skariola.

"Diario Sur" navodi da je Barselona takođe zainteresovana za Navara, ali oni veruju da će on karijeru nastaviti u Srbiji.