Poslednjih nekoliko dana se spekulisalo da bi Vasilis Spanulis mogao da bude novi trener Crvene zvezde nakon odlaska Saše Obradovića, ali, sva je prilika da do toga neće doći.

Vasilis se nalazi na korak od preuzimanja Arisa, prenose grčki mediji.

Prema navodima "Sport24", bivši trostruki šampion Evrolige i doskorašnji trener Monaka se nalazi u završnoj fazi pregovora sa klubom iz Soluna, a konačan dogovor bi mogao da bude postignut već početkom naredne nedelje.

Osim Crvene zvezde, spekulisalo se da bi Grk mogao na klupu Dubaija, Barselone, Anadolu Efesa...

Prema nekim ranijim navodima grčke Gazete, ključnu ulogu u pregovorima je imao generalni menadžer Arisa, Nikos Zizis, dugogodišnji Spanulisov saigrač iz reprezentacije Grčke.

On je, zapravo, bio glavni posrednik između dve strane i klubu je preneo sve zahteve trofejnog stručnjaka.

Njihov cilj je da se u budućnosti priključe Evroligi, a sigurno je da bi angažovanje Spanulisa i te kako tome doprinelo.