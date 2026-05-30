U petak je navršeno 35 godina otkako je Crvena zvezda u Bariju osvojila trofej evropskog Kupa šampiona.

Društvenim mrežama kruži fotografija iz Hrvatske, tačnije iz Splita, gde je u petak osvanuo bilbord koji se baš i nije dopao tamošnjoj javnost.

U pitanju je reklama jedne kladionice, koja je podsetila na najveći uspeh jugoslovenskog i srpskog fudbala. "Dogodilo se na današnji dan", stajalo je u levom delu reklame, da bi na desnoj polovini dominirao natpis "29. maja 1991. godine - Crvena zvezda osvaja Evropu. Istorijski regionalni uspeh" - pisalo je na bilbordu.

Prema komentarima koji su se pojavili na društvenim mrežama, mnogi su to shvatili kao provokaciju, pa se navodi da je ovaj oglas ubrzo i uklonjen.







